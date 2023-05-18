الكرملين يعلن عن تنسيق مواعيد زيارة بعثة السلام الإفريقية لروسيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن زيارة بعثة السلام التابعة للدول الإفريقية إلى روسيا يجب أن تتم قبل القمة الروسية الإفريقية المقرر عقدها نهاية يوليو المقبل.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، ردا على سؤال ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الاجتماع بالبعثة، حيث تابع: "سترسل مجموعة من الدول وفدا سيصل إلى موسكو، وسيتم الاتفاق على المواعيد المحددة بشكل إضافي من خلال القنوات الدبلوماسية" مؤكدا أن الاجتماع يجب أن يحدث قبل القمة الإفريقية الروسية.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد أكد في محادثة هاتفية بناءة ومطولة مؤخرا مع الرئيس الروسي إن "إفريقيا كأكبر قارة ترى أيضا أنه من الضروري أن تعبر عن صوتها في الجهود الدولية لحل المشكلة المعروفة، الوضع في أوكرانيا".

المصدر: تاس