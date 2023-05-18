"بالكاد كظمت غيظها".. شاهد ردة فعل امرأة أمام بايدن لحظة تقليدها وساما نيابة عن ابنها الراحل (فيديو)

أشعلت امرأة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بردة فعلها عقب تسلمها "وسام الشجاعة" من الرئيس الأمريكي جو بايدن نيابة عن ابنها الشرطي الذي قتل أثناء القيام بعمله.

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وتظهر المرأة في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس سوداء، تنظر بطريقة غير راضية بعد تسلمها الميدالية عقب مرور بايدن.

وتساءل بعض المغردين، عما إذا كان خطاب بايدن وحزبه "المعادي" للشرطة، هو السبب في حنقها، فيما قال آخرون إنها "أصعب لحظة تعيشها هذه الوالدة بعد وفاة ابنها، حيث أنها مضطرة للنظر في عيون الرجل الذي تلومه على تمكين هذه الجريمة أمام الصحافة والعالم، ومنع غضبها من الانفجار".

That had to be the hardest moment for Mora to live through after the death of her child.

To look into the eyes of the man you blame for enabling that crime, in front of the press and videographers and the world and keep that anger from erupting. — Patriot Party In Space 🇺🇸 (@Hale823) May 17, 2023

The mother of NYPD officer Gilbert Mora who was murdered with his partner on January 21, 2022 doesn’t appear to happy with Joe Biden when receiving the Medal of Valor she received on behalf of her son. Could it be the anti-cop rhetoric Biden and his administration have been… pic.twitter.com/DTcfdtYU7Q — • ᗰISᑕᕼIᗴᖴ ™ • (@4Mischief) May 17, 2023

وكان الرئيس الأمريكي منح وسام الشجاعة (Medal of Valor) لـ15 ضابطا بما في ذلك ضابطان توفيا أثناء أداء عملهما، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.

Today, President Biden awarded nine brave Americans the Medal of Valor – the highest award this country can bestow on a public safety officer. pic.twitter.com/lFQhoGfun2 — The White House (@WhiteHouse) May 17, 2023

ويذكر أن ميدالية الشجاعة تمنح للضباط الذين أظهروا شجاعة استثنائية، بصرف النظر عن سلامتهم الشخصية، في محاولة لإنقاذ أو حماية الآخرين.

المصدر: RT