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"بالكاد كظمت غيظها".. شاهد ردة فعل امرأة أمام بايدن لحظة تقليدها وساما نيابة عن ابنها الراحل (فيديو)

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Globallookpress
بايدن يسلم ميداليات الشجاعة لعناصر شرطة وذويهم
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أشعلت امرأة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بردة فعلها عقب تسلمها "وسام الشجاعة" من الرئيس الأمريكي جو بايدن نيابة عن ابنها الشرطي الذي قتل أثناء القيام بعمله.

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وتظهر المرأة في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس سوداء، تنظر بطريقة غير راضية بعد تسلمها الميدالية عقب مرور بايدن.

وتساءل بعض المغردين، عما إذا كان خطاب بايدن وحزبه "المعادي" للشرطة، هو السبب في حنقها، فيما قال آخرون إنها "أصعب لحظة تعيشها هذه الوالدة بعد وفاة ابنها، حيث أنها مضطرة للنظر في عيون الرجل الذي تلومه على تمكين هذه الجريمة أمام الصحافة والعالم، ومنع غضبها من الانفجار".

وكان الرئيس الأمريكي منح وسام الشجاعة (Medal of Valor) لـ15 ضابطا بما في ذلك ضابطان توفيا أثناء أداء عملهما، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.

ويذكر أن ميدالية الشجاعة تمنح للضباط الذين أظهروا شجاعة استثنائية، بصرف النظر عن سلامتهم الشخصية، في محاولة لإنقاذ أو حماية الآخرين.

المصدر: RT

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