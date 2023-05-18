وسائل إعلام: انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى خلال الليل

سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من البلاد خلال الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكدت الإدارة العسكرية لكييف تفعيل نظام الدفاع الجوي في المدينة، فيما ذكر عمدة كييف فيتالي كليتشكو في وقت لاحق، أنه سمع دوي عدة انفجارات في مناطق دارنيتسكي ودنيبروفسكي ودسنيانسكي بالمدينة، مضيفا أنه تم تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية خلال الليل بوقوع انفجارات في مدينة كريمنشوغ، بمقاطعة بولتافا (وسط)، ومدينة خميلنيتسكي (غرب)، وكذلك في مقاطعات كييف وفينيتسا وجيتومير.

وبعد إلغاء حالة التأهب الجوي عند الساعة السادسة صباح اليوم، أعيد إعلانها مجددا في عدد من مناطق جنوب وشرق أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الصباح.

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وكانت تقارير أفادت مساء الأربعاء بأن انفجارات دوت في منطقة أوديسا بجنوب البلاد بالتزامن مع إطلاق صافرات الانذار، من حدوث غارة جوية، وسط إعلان حالة تأهب جوي في أوديسا ونيكولايف وخاركوف ومناطقة خيرسون التي تسيطر عليها قوات كييف.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الروسي مهاجمة مواقع الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، وتقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الخاصة الأوكرانية.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية