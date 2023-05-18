الولايات المتحدة.. حاكم ولاية مونتانا يحظر تطبيق "تيك توك"

وقع حاكم ولاية مونتانا الأمريكية تشريعا لحظر تطبيق "تيك توك" من العمل في الولاية، مما يجعلها أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

ويمثل القانون المثير للجدل الخطوة الأبعد حتى الآن من قبل حكومة الولاية، لتقييد تطبيق "تيك توك"، بسبب مخاوف أمنية متصورة، ويأتي في الوقت الذي دعا فيه بعض المشرعين إلى حظر "تيك توك"، لكن من المتوقع أن يتم الطعن فيه في المحكمة.

وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في يناير، ويحظر التطبيق من العمل داخل الولاية، كما يحدد القانون أيضا غرامات مالية محتملة قدرها 10000 دولار للمخالفين.

وصوت المشرعون في ولاية مونتانا الشهر الماضي، بأغلبية 54 مقابل 43 لصالح تمرير مشروع القانون.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات