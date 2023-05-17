قائد أمريكي: البحرية الروسية تتصرف باحترافية تجاه السفن الحربية الغربية شرق المتوسط

صرح قائد في البحرية الأمريكية، بأنه "لا يوجد تغيير" في سلوك الطائرات والسفن الحربية الروسية تجاه القطع البحرية والجوية الغربية في شرق البحر المتوسط.

وأوضح القائد بيتر سي فلين، أن الطائرات الحربية والسفن البحرية الروسية، في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تتصرف باحتراف، مثل القوات العسكرية الأخرى في المنطقة، وليس يكن هناك أي مؤشر على أي عدوان أو عداء متزايد.

وقال فلين لوكالة "أسوشيتد برس" على متن المدمرة (يو إس إس أرلي بورك): "قطعا نحن ندرس ما يجري على المسرح وأنتم تعلمون أن هذا يلعب بالتأكيد دورا فيما نقوم به وما نستعد له، ولكن ليس هناك تغيير كبير في موقف القوات الروسية".

ورست المدمرة، وهي إحدى السفن الحربية الأمريكية، في ميناء ليماسول الرئيسي في قبرص.

وتمتلك روسيا قاعدة بحرية في طرطوس السورية، وهي المنشأة الوحيدة من نوعها التي تمتلكها موسكو خارج الاتحاد السوفيتي السابق.

ووقعت روسيا وسوريا في 2017 اتفاقا حول نشر نقطة إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية في ميناء طرطوس لمدة 49 عاما.

ويرسو في الميناء بنحو 11 سفينة حربية روسية، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. وتقع طرطوس على بعد 180 كيلومترا من الساحل الشرقي لقبرص.

المصدر: أسوشيتد برس