تشاووش أوغلو: ألمانيا تعمدت ألا تسمح لتركيا بفتح مراكز اقتراع إضافية على أراضيها

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن السلطات الألمانية لم تسمح للجنة الانتخابات المركزية التركية بوضع صناديق اقتراع إضافة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وقال تشاووش أوغلو لقناة "A Haber" التركية، يوم الأربعاء: "أبلغنا لجنة الانتخابات المركزية بأنه بوسعها وضع صناديق الاقتراع في المدن، حيث لا توجد لدينا ممثليات، ولكن يعيش فيها الكثير من مواطنينا، وتوجد الشروط المناسبة للاقتراع".

وتابع: "وقمنا بذلك في عدد من البلدان. وقد تم فتح مركزين إضافيين في الولايات المتحدة، وكذلك في النمسا وهولندا وفرنسا. وأما في ألمانيا في 9 أقاليم حيث يعيش عدد كبير من مواطنينا تم منع فتح اللجان الانتخابية".

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وأشار إلى أن "سبب تلك الأعمال معروف"، مضيفا أن "أغلبية الأصوات في تلك المناطق لصالح رئيسنا (رجب طيب أردوغان). وألمانيا تعرف ذلك بناء على الانتخابات السابقة. وأعتقد أن تصرفات سلطات ألمانيا متعمدة".

وأضاف: "كنت أرغب في مناقشة هذا الوضع مع وزيرة الخارجية الألمانية ولكن لم يكن هناك رد. ولم نتمكن حتى من إجراء حديث هاتفي. والآن عندما أصبح واضحا أن الرئيس سيفوز في الجولة الثانية، هم يعملون كل ما بوسعهم لمنع ذلك".

يذكر أن الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة التركية من المقرر أن تجري يوم 28 مايو الجاري، جيث سيتنافس على منصب الرئاسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح قوى المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

المصدر: تاس