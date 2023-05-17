"ديلي إكسبريس": الغرب بات يثق أكثر بالمصادر الروسية بعد تدمير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الغرب سيتعامل مع مصادر المعلومات الروسية بجدية أكبر، بعد أن أكدت الولايات المتحدة تقارير عن أضرار في أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وبحسب الصحيفة، "فقد اعتبر الكثيرون سابقا أنباء تدمير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضليلا روسيا آخر، لكن تعليق المسؤول الأمريكي قوض ثقة الجمهور الغربي في ذلك".

وأكدت الصحيفة: "الآن يتم التحقق من المعلومات المتعلقة بتدمير أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) بعناية أكبر".

كما أشارت الصحيفة أنه "تم تداول مقاطع فيديو من العاصمة الأوكرانية، تظهر عمل أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) في محاولة لصد ضربة صاروخية. في الوقت نفسه، تظهر أنه بعد دقائق قليلة من انتهاء العملية، تبعها انفجار قوي في موقع أنظمة الدفاع".

وأفادت شبكة CNN، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضرر في هجوم صاروخي روسي نفذ مساء الاثنين الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.

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المصدر: نوفوستي