خبير عسكري روسي: كييف تواصل حشد قواتها بالقرب من أرتيوموفسك

أكد الخبير العسكري، الضابط المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية تحشد قواتها ومعداتها العسكرية بالقرب من أرتيوموفسك.

وقال ماروتشكو، نقلا عن مصادر مطلعة: " في جزء من منطقة مينكوفكا - تشاسوف يار، تم رصد تحركات عسكرية، أعداد كبيرة من العسكرية محملة بالأسلحة والذخيرة والأفراد على طول الطرق".

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وأوضح أن هناك إمدادا منتظما لوحدات أوكرانية جديدة على هذا المحور، لكن نظرا لتكبدها للخسائر باستمرار، يظل عدد الوحدات نفسه تقريبا.

وتقع أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وتعد مركزا لوجستيا هاما لخطوط إمداد القوات الأوكرانية في دونباس.

وتدور معارك شرسة للسيطرة على المدينة، منذ نحو سبعة أشهر حيث تنفذ قوات "فاغنر" عمليات الهجوم والاقتحام، وتقوم وحدات من القوات الروسية الأخرى بصد هجمات القوات الأوكرانية على جناحي جبهة القتال.

المصدر: سبوتنيك