إلغاء القمة الأمريكية الأسترالية الهندية اليابانية بسبب الديون

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إنه تم إلغاء قمة بين قادة أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان بسبب الديون الوطنية لأمريكا.

وأضاف ألبانيز اليوم الأربعاء أن اجتماع الرباعي الذي كان من المقرر عقده في سيدني يومي 23 و 24 مايو، لن يعقد.

إقرأ المزيد

وألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، الرحلات المخطط لها مسبقا إلى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة بسبب الوضع المالي في بلاده.

ووفقا لحسابات وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت مبكر من شهر يونيو، لن تتمكن الولايات من الوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا لم يأذن الكونغرس برفع سقف الدين الوطني.

وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، بأن البيت الأبيض والكونغرس ما زالا بعيدين عن التغلب على الخلافات حول رفع سقف الدين الوطني ومنع التخلف عن سداد الدين العام.

كما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو.

وأكدت مرارا أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.

ومن أجل منع ذلك، وافق بايدن وقادة الجمهوريين في الكونغرس على إجراء مشاورات.

المصدر: ABC News