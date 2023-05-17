"نيوزويك": فنادق نيويورك تطرد قدامى المحاربين لاستيعاب المهاجرين

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الفنادق في الولايات المتحدة بدأت في إجلاء قدامى المحاربين لإيواء المهاجرين.

وبحسب المجلة: "تقوم فنادق نيويورك بإجلاء المشردين القدامى لإيواء المهاجرين في مكانهم. يتيح التبادل لأصحاب الفنادق تحقيق ربح إضافي يبلغ في المتوسط ​​100 دولار في الليلة".

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وتلفت المجلة أن 20 من قدامى المحاربين قيل لهم "ينبغي عليهم المغادرة". حيث توجب على نشطاء حقوق الإنسان التدخل في الأزمة وساعدوا في إعادة توطين قدامى المحاربين في فنادق أخرى.

وأضافت المجلة وفق بريان ماهلر، المتحدث باسم المؤسسة الخيرية: "حاليا، أدت سياسة إدارة بايدن، وإدارة الحاكم هوكول (حاكم نيويورك كاثي هوكول)، وبسبب نقص التخطيط والاتصال في نيويورك إلى الأزمة الحالية، التي تسببت في نزوح قدامى المحاربين المحليين ومن يعلم كم عدد الأشخاص الآخرين المعرضين للخطر".

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكومة تتوقع حدوث فوضى على الحدود مع المكسيك بعد إلغاء التشريع ("القسم 42")، الذي يسمح بترحيل المهاجرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وصل الرقم القياسي التاريخي للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات خلال إدارة بايدن، حيث تجاوز 2.3 مليون شخص في عامي 2021 و 2022. وبالنسبة 2023 ، أبلغت السلطات الأمريكية عن وجود أكثر من 1.2 مليون مهاجر.

المصدر: نوفوستي