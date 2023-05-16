البيت الأبيض: بايدن يبدي "تفاؤله" بعد محادثات مع الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي

أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعرب عن "تفاؤله" بعد الاجتماع الذي عقده الثلاثاء، مع قادة المعارضة في الكونغرس بشأن سقف الدين العام للبلاد.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية بأن "هناك عمل لا زال يتعين القيام به في مجموعة من القضايا الصعبة".

وأشار إلى أن بايدن "متفائل بوجود مجال للاتفاق على ميزانية يحظى بتأييد الحزبين إذا تفاوض الجانبان بحسن نية".

وشارك في الاجتماع الذي عقده الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، كل من رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من ولاية نيويورك، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الديمقراطي من ولاية نيويورك، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الجمهوري من ولاية نيويورك.

وخلافا لاجتماع الأسبوع الماضي، شاركت نائبة الرئيس كامالا هاريس، في اجتماع الثلاثاء.

وقد حذرت إدارة الرئيس بايدن، في وقت سابق، من عواقب "كارثية" ستصيب الاقتصاد الأمريكي تشمل خسائر فادحة في الوظائف، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

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المصدر: أ ف ب