الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل مراقبة الوضع عن كثب مع استئناف الرحلات بين روسيا وجورجيا

صرح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بأن واشنطن ستكون مستعدة لفرض عقوبات إضافية فيما يتعلق باستئناف الحركة الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا، إذا رأت ذلك ضروريا.

وقال باتيل في إفادة صحفية: "ستواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع عن كثب مع استئناف الحركة الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا وستفرض عقوبات إضافية، إذا لزم الأمر".

وانتقد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، المطالبات الغربية لتبليسي بتطبيق العقوبات ضد موسكو، بينما أوروبا نفسها، لم توقف التجارة مع روسيا.

وأكد رئيس الوزراء أن جورجيا لن تفرض عقوبات اقتصادية من جانب واحد ضد روسيا.

وأوضح: "نريد السلام والاستقرار وتوحيد البلاد، إذا قمنا بفرض عقوبات سنخلق مشاكل لمواطنينا".

وأعلنت وزارة النقل الروسية، في وقت سابق، أن شركات الطيران الروسية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى جورجيا، ومن المقرر تنظيم سبع رحلات مباشرة بين موسكو وتبليسي في الاتجاهين أسبوعيا.

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المصدر: تاس