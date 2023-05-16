إسرائيل تقرر هدم منزل الأسير الفلسطيني كمال جوري منفذ هجوم "شافيه شومرون" في أكتوبر الماضي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد المنطقة الوسطى وقع على أمر هدم منزل الفلسطيني كمال جوري، الذي نفذ عملية مفرق "شافيه شومرون".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع اليوم الثلاثاء، على أمر مصادرة وهدم للمنزل الذي كان يسكن فيه المخرب كمال جوري الذي ارتكب في الـ 11 من شهر أكتوبر 2022، مع مخرب آخر، عملية إطلاق نار إرهابية في مفرق غانوت المجاور لشافيه شومرون، والتي سقط فيها مقاتل وحدة جفعاتي النخبوية، الرقيب الأول عيدو باروخ رحمه الله"، على حد قوله.

وأضاف: "تم إصدار الأمر بعد رد الاعتراض الذي قدمته عائلة المخرب".

وفي أبريل الماضي، وقع قائد القيادة المركزية العماد يهودا فوكس على أمر بمصادرة وهدم المنزل الذي كان يسكن فيه أسامة طويل في مدينة نابلس، الذي يُنسب إليه قيامه في 11 أكتوبر 2022 إلى جانب فلسطيني آخر بعملية إطلاق نار في مفترق غانوت القريب من مستوطنة شافي شومرون في الضفة الغربية، أسفر عن مقتل جندي من دورية جفعاتي، الرقيب عيدو باروخ.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أسامة الطويل (22 عاما) وكمال جوري (22 عاما)، اللذين تتهمهما إسرائيل بتنفيذ عملية مستوطنة "شافي شمرون" قرب قرية دير شرف غرب المدينة.

المصدر: RT