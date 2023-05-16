بالأرقام.. الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تكشف تفاصيل الأصوات الانتخابية للرئاسة التركية

كشفت النتائج الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا عن فارق الأصوات بين مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.



وبينت معلومات الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن:

- فارق الأصوات بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو في الانتخابات التي جرت في 14 مايو، هو 2 مليون و520 ألفا و164 لصالح أردوغان.

- عدد الأصوات التي حصل عليها رجب طيب أردوغان بلغ 27 مليونا و88 ألفا و360 صوتا.

- عدد الأصوات التي حصل عليها كمال كيليتشدار أوغلو بلغ 24 مليونا و568 ألفا و196 صوتا.

- عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح تحالف "الأجداد" سنان أوغان بلغ مليونين و829 ألفا و 634 صوتا.



- عدد الأصوات التي حصل عليها رئيس "حزب الوطن - البلاد" التركي محرّم إينجا (المنسحب) بلغ 238 ألفا و690 صوتا.



- عدد الأصوات التي لم تحتسب بلغ مليونا و36 ألفا و565 صوتا.



-عدد من لم يصوتوا (ممن يحق لهم التصويت) بلغ 8 ملايين و429 ألفا و206 شخصا.

وأمس الاثنين، أكدت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري.

المصدر: RT