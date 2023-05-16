"تلغراف": بريطانيا ترسل إلى أوكرانيا سلاحا جديدا

بالتزامن مع لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تم الإعلان عن أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا مئات الطائرات المسيرة الانتحارية.

جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة "التلغراف" يوم أمس الاثنين، حيث تابعت الصحيفة أن تلك الطائرات تم تصنيعها خصيصا لدعم كييف في ساحة المعركة، ويبلغ مداها أكثر من 200 كيلومتر، أي أكثر من ضعف مدى صواريخ "هيمارس"، وتكمل عمل صواريخ Storm Shadow التي أمدت بها بريطانيا النظام في كييف مؤخرا.

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وأقرت مصادر دفاعية لـ "التلغراف" بأن وظيفة تلك الطائرات هي حمل الذخائر فحسب، وهي "أحادية الاتجاه"، وتم تطويرها وتكييفها بسرعة "بتكاليف أقل بكثير من غيرها"، إلا أن تأثيرها "مماثل لقذيفة المدفعية".

وصرح المصدر بأن الطائرات "سيتم تسليمها في الأشهر المقبلة".

من جانبه قال زيلينسكي، عقب اجتماعه يوم أمس مع سوناك، إنه يشعر بالتفاؤل الشديد بشأن إنشاء ما أسماه "تحالف الطائرات المقاتلة" في الحرب ضد روسيا، وتوقع قرارا بهذا الشأن "في أقرب وقت".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الاثنين عن اعتراض وتدمير صاروخ Storm Shadow البريطاني بعيد المدى و10 صواريخ "هيمارس" أطلقتها القوات الأوكرانية.

المصدر: التلغراف