ماسك يعلق على استدعائه في قضية جيفري إبستين

نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تلقيه نصيحة مالية من المدان بارتكاب جرائم جنسية المياردير جيفري إبستين بعد أن طلبت محكمة منه تسليم أدلة على تعاملاته المزعومة مع الممول الراحل.

ويطلب أمر الاستدعاء جميع الاتصالات بين ماسك و"جي بي مورغان" في ما يتعلق بإبستين أو أي دور لعبه الممول "المشين" في الإدارة المالية للرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، كما طلبت أي مستندات تتعلق بالرسوم المدفوعة لشركة إبستين أو "جي بي مورغان"، أو أي مستندات تتعلق بشبكة الاتجار بالجنس التابعة لإبستين.

وردا على طلب الاستدعاء قال ماسك: "لم أتلق أي نصيحة مالية من إبستين"، مؤكدا أن "تسلا" ليس لديها أي تعاملات مع بنك "جي بي مورغان".

ووصف أمر الاستدعاء بأنه "غبي على مستويات عدة".

وكان إبستين، الذي أدين، في عام 2008، بتهمة التحريض على الدعارة، على علاقات اجتماعية مع شخصيات بارزة على مستوى العالم. واتهمته النيابة في 2019 بإدارة "شبكة واسعة" من الفتيات القاصرات لممارسة الجنس، وعثر عليه ميتا في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس في عام 2019. وصرح الطبيب الشرعي أن وفاته نتيجة عملية انتحار.

وفي عام 2022، رفعت جزر العذراء الأمريكية دعوى قضائية ضد "جي بي مورغان تشيس"، زاعمة أن عملاق "وول ستريت" استفاد ماليا من عملية الاتجار بالجنس التي قام بها إبستين وفشل في واجبه في الإبلاغ عن نشاط مالي مشبوه.

المصدر: CNN + Telegraph