إيطاليا: توافق مع تونس بشأن تعاون أكثر كثافة ومقاربة شاملة لظاهرة الهجرة

توافق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ونظيره التونسي، كمال الفقي على تكثيف التعاون على جبهة الهجرة، بما في ذلك على مستوى التحقيقات لمكافحة عصابات الاتجار بالبشر.

وأكدت السلطات الإيطالية في بيان بشأن اللقاء بين الوزيرين أن روما ملتزمة أيضا "بتحسين ظروف وآفاق حياة الشباب وتفعيل قنوات هجرة قانونية من أجل التعليم-العمل للتونسيين وكذلك بالأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، ما يعني إطار تعاون يعالج ظاهرة الهجرة وفق مقاربة شاملة".

واتفق الوزيران على "ضرورة العمل معًا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، لمعالجة تدفقات الهجرة وإدارتها".

كما أعرب بيانتيدوزي عن "امتنان إيطاليا للسلطات التونسية لالتزامها بشأن هذه الجبهة الحساسة، وقد تم بالفعل تحديد اجتماعات أخرى على المستوى الفني لمواصلة الإجراءات المشتركة في تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة" بين الطرفين.

المصدر: "آكي"