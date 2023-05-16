الأمن الروسي يعتقل فتاة أوكرانية بتهمة التجسس على مواقع عسكرية لصالح استخبارات أجنبية (فيديو)

اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي شابة أوكرانية (25 عاما)، قامت، بناء على تعليمات من وكالات استخبارات أجنبية، بنقل بيانات حول القوات المسلحة الروسية بالعملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان رسمي: "اعتقل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي مواطنا أوكرانيا سرب معلومات حول أغراض ومواقع مجموعة فوستوك التابعة للقوات المسلحة الروسية.. وفي سياق أنشطة البحث العملياتية، تم الكشف عن أنشطة تجسسية لمواطنة من أوكرانيا تبلغ 25 عاما وتم اعتقالها. وبناء على تعليمات من الاستخبارات الأجنبية، نقلت المشتبه بها معلومات تتعلق بالمواقع والمعدات العسكرية والتحصينات التابعة للقوات المسلحة الروسية".

وتابع البيان" أثناء عمليات البحث والتفتيش، تم مصادرة معدات تقنية كانت بحوزتها، وعثر فيها على بيانات عن موقع وأنشطة مجموعة "فوستوك" التي شاركت في العملية العسكرية الخاصة في منطقة كييف".

وتم فتح قضية جنائية بتهمة التجسس.

المصدر: RT