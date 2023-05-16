روسيا تؤكد دعمها لعودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي

أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي رمضان عبد اللطيبوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستدعم قرار استعادة عضوية دمشق، في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال عبد اللطيبوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنا متأكد من أن عودة سوريا إلى عضوية منظمة التعاون الإسلامي هي مسألة طال انتظارها، روسيا ستدعم مثل هذا القرار، وستقدم المساعدة اللازمة، إن لزم الأمر".

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وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو ترحب باستئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية.

وصرح أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، بأن وزراء خارجية جامعة الدول العربية وافقوا، في اجتماع استثنائي، في القاهرة، على عودة سوريا إلى الجامعة.

يذكر أنه تم تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2012، بقرار من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماع طارئ تم عقده في مكة المكرمة.

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية تأسست عام 1969. وتوحد في صفوفها 57 دولة. وتتمتع روسيا بوضع الدولة المراقبة في المنظمة.

المصدر: سبوتنيك