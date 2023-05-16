الخارجية الروسية: الغرب ينظر لمنطقة آسيا الوسطى كأداة لاحتواء روسيا والصين

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن دول الغرب تنظر لمنطقة آسيا الوسطى على أنها أداة "لسياسة احتواء" روسيا والصين، إضافة إلى شنها حملات إعلامية في المنطقة ضد روسيا.

وأضاف غالوزين في مؤتمر آسيا الوسطى الثالث لنادي فالداي الدولي اليوم الثلاثاء، "تقوم دول التحالف الغربي، باستخدام وسائل الإعلام الخاضعة للرقابة والمنظمات غير الحكومية، بحملة إعلامية ضد روسيا في آسيا الوسطى. من أجل خلق صورة بين السكان المحليين، وخاصة الشباب في وعي الجمهور من خلال محاولات تشويه سمعة تاريخنا المشترك".

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وأشار غالوزين إلى أن دول الغرب تنظر إلى منطقة آسيا الوسطى فقط على أنها أداة "لسياسة احتواء روسيا والصين والسيطرة على مفترق طرق التجارة من آسيا إلى أوروبا والعكس".

وشدد على أن الجانب الروسي يستخدم نهجا مختلفا نوعيا تجاه آسيا الوسطى، "بالنسبة لنا، هذه منطقة مجاورة نرتبط بها من خلال تاريخ مشترك، ونظام متعدد المستويات ومتشعب على نطاق واسع من العلاقات متبادلة المنفعة والمتساوية القائمة على التحالف والشراكة الاستراتيجية والتكامل".

المصدر: تاس