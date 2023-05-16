قديروف على دبابة "تو-72" الروسية: الله أكبر.. بها سنقتحم كييف وسنطهرها من النازيين (فيديو)

ظهر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على متن دبابة "تو-72" الروسية المحدثة، وقارن بينها وبين دبابة "أبرامز" الأمريكية، التي وصفها بلعب الأطفال.

ونشر قديروف مقطع فيديو في قناته على "تيليغرام"، يظهر فيه وهو على متن الدبابة الروسية، في أحد الشوارع.

ووصف الرئيس الشيشاني الدبابة الروسية بـ"القوة الحقيقية" التي تتفوق على نظيراتها الغربية بكل المقاييس، ومجهزة بأحدث التقنيات.

وأضاف أن التنقية والتكنولوجيا الروسية أفضل بكثير من التكنولوجيا الأجنبية من حيث القوة والحماية وسهولة القيادة والتحكم.

وقال قديروف: "أنتظرونا! على متن هذه الدبابات سوف ندخل كييف، ونقوم بتطهيرها من النازيين".

المصدر: RT