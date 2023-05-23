خبير روسي: سنعترض صواريخ Storm Shadow البريطانية كما فعلنا فوق دمشق

أكد الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن القوات الروسية يمكنها تدمير صواريخ Storm Shadow كما فعلت في سوريا عندما استخدمت في الهجوم على دمشق.



ويقول في تصريح لصحيفة "إزفيستيا": "بالطبع تدميرها حدث تاريخي. ورد فعلنا على ظهور سلاح "عجيب" جديد يمنح الرئيس الأوكراني شخصية بونابرتية، يبدأ أولا بدراسة السلاح ومن ثم نبحث عن ترياق له. وهذه الصواريخ معروفة لقواتنا".

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ويشير ليونكوف، إلى أن هذه الصواريخ أظهرت ليس فقط قدراتها القاتلة، بل وأيضا أن مدينة لوغانسك تقع بعيدة عن خط الجبهة وليست محمية بمضادات الدفاع الجوي، لذلك أصبحت هدفا لهم.

ويقول: "الآن وبعد ما حدث تم إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة، وسوف تسقط ليس الصواريخ فقط بل وحاملاتها أيضا".

ويشير ليونكوف، إلى أن الأمريكيين أوقفوا خلال فترة طويلة استخدام طائرات التشكيلات العسكرية الأوكرانية، ولكنهم حاليا قرروا استخدامها.

ويقول: "تشير التقارير إلى اسقاط طائرات سو-27، ميغ-29، سو-25 وحتى سو-27. أي أن هذه الطائرات كانت تحت التحديث في مكان ما، لذلك بدأت تستخدم بنشاط، لأنه مطلوب من زيلينسكي تقديم مؤشرات محددة".

ويضيف: إن محاولة تكثيف استخدام الطائرات في مناطق العملية العسكرية الخاصة يكلف أوكرانيا كثيرا. فوفقا لوزارة الدفاع الروسية، أسقطت القوات الروسية منذ بداية شهر مايو الجاري 11 طائرة أوكرانية: منها طائرتان من طراز سو-27 وواحدة من طراز سو- 24 وخمس من طراز -25 وثلاث مقاتلات من طراز ميغ- 29. بالإضافة إلى ذلك، فقدت القوات الجوية الأوكرانية ثلاث طائرات هليكوبتر - طائرتان من طراز مي- 8 وواحدة من طراز مي- 24 ، بالإضافة إلى 245 طائرة من دون طيار.

المصدر: صحيفة إزفيستسا"