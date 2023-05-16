آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /16.05.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
قديروف على دبابة "تو-72" الروسية: الله أكبر.. بها سنقتحم كييف وسنطهرها من النازيين (فيديو)
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي بمقاطعة بريانسك الروسية
"بوليتيكو": المال المخصص للدعم العسكري من واشنطن لزيلينسكي يكاد ينفد
السفير الروسي لدى بولندا لا يستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ووارسو
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 309 قذائف خلال 24 ساعة
روغوف: القوات الروسية تشن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف
أسطول البحر الأسود الروسي يحصل على سفن حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة