مستثمر دولي: اقتصاد أمريكا في مأزق بغض النظر عن الفائز في انتخابات 2024

قال المستثمر الدولي المعروف جيم روجرز، إن الولايات المتحدة ستواجه مشاكل اقتصادية خطيرة بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

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وأضاف روجرز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في معرض تعليقه على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد في البلاد، قائلا: "بحلول عام 2025 سيواجه الاقتصاد الأمريكي مشاكل بغض النظر عمن سيصبح رئيسا".

وأشار إلى أن الرئيس الحالي، جو بايدن، يفعل كل ما في وسعه للبقاء في السلطة للفترة المقبلة، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد بحلول موعد الانتخابات سيصل إلى درجة من الحدة ستجعل فرص إعادة انتخابه تتضاءل إلى حد كبير.

المصدر: سبوتنيك