الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي بمقاطعة بريانسك الروسية

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في كلينتسي بمنطقة بريانسك.

وكتب بوغوماز في منشور: "أسقطت دفاعاتنا مسيرة أوكرانية، ولم تقع إصابات"، منوها بتضرر شرفة أحد المباني السكنية دون وقوع إصابات.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي