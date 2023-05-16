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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي بمقاطعة بريانسك الروسية

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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في كلينتسي بمقاطعة بريانسك الروسية
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أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في كلينتسي بمنطقة بريانسك.

وكتب بوغوماز في منشور: "أسقطت دفاعاتنا مسيرة أوكرانية، ولم تقع إصابات"، منوها بتضرر شرفة أحد المباني السكنية دون وقوع إصابات.

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ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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