الخارجية الروسية توضح الهدف من الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن الغرب يحاول إعفاء نفسه من المسؤولية عن الأزمة الحالية، من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأوضح غروشكو: "استمرار الغرب بضخ كميات كبيرة من الأسلحة لنظام كييف الفاشي دون تفكير هو السبيل الوحيد لإعفاء نفسه من المسؤولية عن الأزمة، التي دفعت سياسات الغرب اللاعقلانية بالعديد من دول العالم نحوها، من خلال تحريض الجيران ضد بعضهم البعض".

وأشار إلى أن تراجع الغرب عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة في هذه المرحلة، بمثابة اعتراف بأخطائهم، وتورطهم في تأجيج الصراع، منوها بأن الغرب قادر على فعل ذلك لكنه لا يريد.

وأضاف، أن روسيا تأقلمت منذ فترة طويلة على التصريحات المتكررة لقيادة فرنسا والدول الغربية، "حول النصر الحتمي والوشيك للقوات الأوكرانية، وحول الاقتصاد الروسي الذي انهار تحت أعباء العقوبات، وحول العزلة الدولية الروسية المزعومة".

وتابع: "أصبح واضحا للجميع حول العالم، بمن فيهم شركاؤنا الغربيون، أن كل هذه التصريحات ما هي إلا محاولة لإقناع أنفسهم وشعوبهم بأحلامهم، التي باتت تردد "كالصلوات"، والتي كلما زادت وتيرتها أصبح من الواضح أن النخب السياسية الأوروبية اتبعت مسار محاولة اقناع مواطنيهم على صحة المسار الذي اتبعوه لتدمير أسس الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: نوفوستي