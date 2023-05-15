طهران: وجود القوات الأمريكية في الخليج يضاعف مسؤولية إيران في ضمان أمن المنطقة ومضيق هرمز

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المزاعم والاتهامات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين ضد إيران فيما يتعلق بالأمن البحري في الخليج ومضيق هرمز "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

تصريحات الخارجية الإيرانية جاءت ردا على إعلان، جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي قال فيها إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في مياه الخليج، وأن البنتاغون سيعزز وجوده بالمنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "وجود القوات الأمريكية وأعمالها المزعزعة للاستقرار سيضاعف مسؤولية إيران في ضمان أمن المنطقة ومضيق هرمز، وكذلك التعامل مع المخالفين والخارجين عن القانون".

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وقال كنعاني إن "إيران هي الدولة الأكثر فعالية في توفير الأمن البحري في الخليج والمياه الإقليمية والدولية، وقد ضمنت دائما مرور السفن والسفن عبر مضيق هرمز دون ضرر".

وتابع "أن الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه فيما يتعلق بالسفينتين المحتجزتين كان بسبب انتهاكما، وتم توثيق ذلك في أحكام قضائية ويهدف إلى مكافحة السلوكيات والإجراءات التي تتعارض مع الأنظمة البحرية الدولية".

وكانت وكالة "بلومبرغ" كشفت السبت الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لنشر 100 زورق مسير إضافي في بحر الخليج للقيام بدوريات في مواجهة إيران.

المصدر: إرنا