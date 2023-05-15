مخفيا السبب عن حلفائه.. زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمزيد من الوقت لشن الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته للندن:" لا يمكنني مشاركة التفاصيل معكم..ولكن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الوقت لشن الهجوم المضاد".

وأشار زيلينسكي: "نحن في الحقيقة بحاجة إلى الوقت، ليس كثيرا، لكننا سنكون مستعدين بعد فترة، لا يمكنني مشاركة التفاصيل معكم... يجب أن نستعد".

وقد أعلن زيلينسكي، في وقت سابق أنه سيزور لندن، وسيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لإجراء "مفاوضات جوهرية".

وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، إن "أوكرانيا يمكن أن تستمر في الهجوم الآن، لكنها ستخسر الكثير من الأفراد".

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، في أوائل أبريل، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، فيما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررا في 30 أبريل.

وأوضح الخبراء أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة من كييف وواشنطن بحيث قد يكون هذا جزءا من حملة تضليل.

كما أكدت موسكو أن القوات المسلحة الروسية مستعدة لصد أي هجوم مضاد أوكراني.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي