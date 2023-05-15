شولتس: رفض الدول الآسيوية والإفريقية "إدانة" روسيا نابع من إدانتها لازدواجية المعايير الغربية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن رفض بعض الدول الإفريقية والآسيوية "إدانة" روسيا، نابع من رفضها وإدانتها لازدواجية المعايير الغربية.

وتساءل شولتس خلال خطابه في قمة "الحلول العالمية" المنعقدة في برلين، عن سبب رفض عدد من الدول المؤثرة مثل الهند وجمهورية جنوب إفريقيا وفيتنام "انتقاد روسيا" وعدم التصويت لصالح قرارات الأمم المتحدة ضد موسكو.

وأضاف: "عند حديثي مع قادة هذه البلدان، أكد لي الكثيرون أنهم لا يشككون في المبادئ الأساسية لنظامنا الدولي، لكنهم يدينون التطبيق غير المتكافئ لهذه المبادئ".

وأوضح شولتس أن قادة هذه الدول وشعوبها يريدون معاملة متساوية بعيدة عن التحيز وازدواجية المعايير الغربية.

واختتم قائلا: "لا تسيئوا فهمي، أنا لا أقول أن هذه الاتهامات مبررة، لكن إذا اردنا تعزيز مشاركة هذه الدول في عملية بناء نظام عالمي مستقر، يتوجب علينا الإجابة عن هذه الاتهامات".

المصدر: نوفوستي