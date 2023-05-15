مسؤول جورجي يعلن عن خطة تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي "ستنقل البلاد إلى مرحلة جديدة"

قال وزير الاقتصاد الجورجي ليفان دافيتاشفيلي، إن تبليسي والاتحاد الأوروبي يعدان خطة تعاون مشتركة، تشمل التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.

وأضاف دافيتاشفيلي: "لا أريد استباق الأحداث، لكن سيشهد المجتمع في المستقبل القريب حزمة جديدة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في عدة مجالات أبرزها الاقتصاد، وستنقل هذه الخطوة البلاد إلى مستوى جديد من حيث التكامل الاقتصادي".

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا بتاريخ الـ 15 من مايو الجاري، سيؤثر على عملية التكامل الأوروبي لجورجيا، وتحديدا عملية حصولها على وضع المرشح لعضوية الاتحاد.

ووفقا لدافيتاشفيلي، فإن الحصول على وضع دولة مرشحة والاندماج الكامل لجورجيا في الاتحاد الأوروبي هو المهمة الرئيسية للحكومة، مؤكدا أنه "يتم العمل بجدية لتحقيق هذا الهدف، من خلال العمل المكثف الذي يتطلب الامتثال لعدد كبير من المتطلبات".

المصدر: نوفوستي