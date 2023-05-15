سياسي فرنسي ينتقد ماكرون: "دعونا نوقف هذه المذبحة" قبل فوات الأوان!

أدان زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية، مطالبا بإنهاء الصراع الأوكراني فورا.

وكتب فيليبو تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "أعلن ماكرون أنه سيمد زيلينسكي بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة، وهذه هي الطريقة الفضلى لإشعال فتيل حرب لا نهائية، تنهك الجيش الفرنسي والعالم أجمع، دعونا ننهي هذه المذبحة فورا".

وأضاف، أن استمرار الغرب بإمداد أوكرانيا بالأسلحة أطال أمد هذا الصراع بما يكفي، وأنهك الغرب.

في اليوم السابق، انتقد فيليبو تصرفات زيلينسكي بـ "غير اللائقة"، داعيا المجتمع الدولي للالتفات إليها قبل فوات الأوان.

Et voilà, #Macron annonce donner à #Zelensky « des dizaines de blindés et de chars légers » ! 🤦



Ou comment alimenter la guerre sans fin et déplumer encore davantage l’armée française !



Arrêtons le carnage !

⤵️ pic.twitter.com/4J4aJlAFs4 — Florian Philippot (@f_philippot) May 15, 2023

المصدر: نوفوستي