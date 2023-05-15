وزير الاقتصاد الإيراني يزور مرقد النبي محمد في المدينة المنورة (صورة)

زار وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، مرقد النبي محمد في المدينة المنورة، على هامش زيارة يجريها إلى المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير الإيراني في فيديو مصور: "تشرفت بزيارة مرقد رسول الله محمد".

وكان خاندوزي وصل يوم الخميس الماضي إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي كانت مقطوعة طوال السنوات السبع الماضية.

وينص الاتفاق بين البلدين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، في غضون 60 يوما، منذ الإعلان عنه في 10 مارس الماضي.

المصدر: RT