بينها قصة عن حياة فتاة أمريكية.. 4 كتب اشتراها خامنئي من معرض طهران الدولي للكتاب

تفقد قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي معرض طهران الدولي للكتاب، وقام بشراء أربعة كتب، وقال: "الساعات التي قضيتها في المعرض جعلتني أفرح من أعماق قلبي".

وحسب وكالة "إرنا" فإن الكتب التي اشتراها خامنئي هي "القارة الخضراء"، "لا يمكن اقتطاف النجوم" (قصته مأخوذة من حياة فتاة أمريكية)،" و"ثقافة الاستحقاق"، و"دواعش بربطات عنق".

وقال خامنئي في ختام زيارته إن "التطور الثقافي للبلاد يحتاج إلى الكتب والتي مازالت تحتل مكانة عالية ومرموقة على الرغم من اتساع الفضاء الافتراضي"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من أن عدد الكتب المطبوعة ليس مرتفعا فهو منخفض نسبيا في بعض الحالات، لكن عدد المطبوعات مرتفع فقد تمت طباعة بعض الكتب 10، 15، 30 مرة".

وعن قضية ترجمة الكتب، أبدى عدم اعتراضه على ترجمة الأعمال الأجنبية، مشددا على "ضرورة أن يتمتع المترجم بكفاءة عالية وأن يكون توجهه صحيحا وغير مضلل وأن يكون متحدثا أصليا للغة التي نريد الترجمة إليها".

وأضاف: "الساعات القليلة التي قضيتها هنا جعلتني أشعر بالسرور من أعماق القلب، والإنسان يرى هنا أمورا مبشرة. وتلاحظ في هذا المعرض همم وطاقات جيدة وشباب جيدون ودوافع جيدة".

المصدر: "إرنا"