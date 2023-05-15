ليس زوجها ولا "الشعب".. عقيلة أردوغان تكشف هوية الفائز في انتخابات تركيا

قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الفائز في انتخابات 14 مايو هو "قرن" تركيا.

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وأضافت أمينة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "نتيجة لقرار أمتنا التي توجهت إلى صناديق الاقتراع من أجل مستقبل أطفالنا، انتصر قرن تركيا، وكانت تركيا هي الفائزة في هذا الاستحقاق الانتخابي".

وأردفت: "اتحدنا وتوحدنا وعملنا بجد من أجل تركيا عظيمة وقوية. سنبني قرن تركيا جنبا إلى جنب من خلال إضافة مكتسبات جديدة إلى إنجازاتنا".

وشكرت أردوغان كافة المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس الأحد.

وأظهرت نتائج الانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الشعب الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان على منافسيه.

وأفادت قناة تركية رسمية بأنه تم فرز 99.9 % من الأصوات، وحصل الرئيس، رجب طيب أردوغان، على 49.34% ، وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو على 44.99%.

Çocuklarımızın geleceği için bugün sandık başına giden milletimizin kararı neticesinde Türkiye Yüzyılı galip geldi. Kazanan Türkiye oldu.🇹🇷



Bir olduk, birlik olduk, büyük ve güçlü Türkiye için alın teri döktük. Elde edilen kazanımlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye Yüzyılı’nı… pic.twitter.com/p7zLkPljNY — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 15, 2023

المصدر: الأناضول