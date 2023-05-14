باكو تعلن قصف مواقعها على الحدود الأرمينية  بقذائف الهاون

أفادت وزارة الدفاع الأذرية، بتعرض مواقعها على الحدود الأرمينية للقصف بقذائف الهاون.

وذكرت وزارة الدفاع الأذرية في بيانها، أن القوات الأرمينية استهدفت اليوم الأحد مواقع الجيش الأذري قرب قرية ديميرغيدام التابعة لمنطقة كلبجار بمدافع الهاون عيار 60 ملم، الساعة 7:30 بتوقيت موسكو.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأرمينية فتحت النار من مواقع تمركزها قرب قرية ينيكند في منطقة بساركيتشي.

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان تبادلتا الاتهامات يومي الخميس والجمعة بقصف مواقعهما الحدودية.

ومن جابنه أفاد الجانب الأرميني بوقوع 4 جرحى من طرفه، بينما أعلنت أذربيجان مقتل أحد جنودها، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

المصدر: نوفوستي