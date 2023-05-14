تركيا.. فرز أصوات المقترعين داخل البلاد يقترب من الانتهاء وأردوغان يفشل في الحصول على 50%

يقترب فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية التركية، الذين أدلوا بأصواتهم داخل البلاد، من الانتهاء مع احتمال التوجه لجولة ثانية من الانتخابات.

وجاءت النتائج الأولية لفرز نحو 99% من أصوات صناديق الاقتراع الخاصة بالمقترعين داخل تركيا (وليس المغتربين) وفق قناة "تي آر تي"، أقل من نسبة 50% للمترشحين:

رجب طيب أردوغان: 49.44%.

كمال كليتشدار أوغلو: 44.86%.

وقد تتجه تركيا نحو جولة ثانية غير مسبوقة من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، بعد أن أظهرت النتائج إثر فرز أكثر من 96 % من صناديق الاقتراع، حصول المرشحين على أقل من 50% من الأصوات .

وجدير بالذكر أنه حتى لو كان مرجحا أن تتغير هذه الأرقام، بالنسبة إلى المرشح الذي حلّ ثالثا في هذه الانتخابات سنان أوغان الذي حصل على نسبة 5% من الأصوات، فإن هذه النتائج تفتح الطريق أمام جولة ثانية في 28 مايو، وإذا كانت الحال كذلك، ستكون سابقة في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة.

من جهته، أوضح أوغان قائلا: "أمامنا 15 يوما صعبة في حال توجهنا إلى جولة ثانية" رافضا تحديد المرشح الذي سيدعمه.

وللفوز في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أغلبية 50 % من الأصوات زائد واحد.

وأثناء انتظار النتائج النهائية، خاض الطرفان معركة أرقام وطلبوا من مراقبيهم البقاء في مراكز الفرز "حتى النهاية".

وكانت معركة أرقام بدأت مساء الأحد في تركيا بعد فرز جزئي لبطاقات الاقتراع.

المصدر: "فرانس برس" + RT