خبير روسي: أردوغان ليس بالرجل المستعد للتنازل عن السلطة!

قال الباحث في معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في روسيا فيكتور نادين رايفسكي، إنه من غير المرجح أن يفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطة.

وأضاف رايفسكي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "المعادلة واضحة، لكنني لا أعتقد أن أردوغان سيفقد سطوته، فهو ليس بالرجل المستعد للتنازل عنها، فإن حصل عليها سيكون ذلك للأبد".

وتعليقا على الفرز الأولي لأصوات الناخبين، أشار رايفسكي إلى أن البيانات تعتمد على المناطق التي أجريت فيها عمليات الفرز: إذا كانت الأصوات التي تم فرزها تعود للمناطق والقرى الشرقية، فإنها لا تعكس الصورة الحقيقية للتصويت، كون أصوات الناخبين في هذه المناطق مؤيدة لأردوغان.

ونوه بأن المعارضة تتمتع بالأفضلية في المدن الكبرى كونها أقل تدينا من القرى، رغم بدء انتشار التدين فيها أيضا.

المصدر: نوفوستي