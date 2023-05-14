شولتس: أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية وتحظى بدعمنا الكامل في طريقها للاتحاد

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده للتقارب الأوكراني مع الاتحاد الأوروبي و"تاريخنا المشترك سيستمر. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية.. وتحظى بدعمنا الكامل بطريقها للاتحاد".

وجاءت تصريحات شولتس خلال حفل تسليم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي "جائزة شارلمان الدولية" المقام في مدينة آخن الألمانية، وقد بثت القنوات التلفزيونية المحلية مجريات الحفل اليوم الأحد.

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تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي طار إلى ألمانيا قادما من إيطاليا ليلة الأحد.. وظلت تفاصيل البرنامج الرسمي طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.. في برلين، أجرى الرئيس الأوكراني محادثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وكذلك مع شولتس. بعد ذلك وصل إلى مدينة آخن.

هذا ويتم منح "جائزة شارلمان الدولية" في آخن منذ عام 1950. وتم منحها "للمساهمة البارزة في تطوير وتوحيد أوروبا"، بحسب الموقع الإلكتروني للّجنة المنظمة.

كما سبق أن انتقدت النائبة عن حزب اليسار، سارة واجنكنخت، اختيار زيلينسكي لتسليمه الجائزة. وبرّرت ذلك بأن كل شخص "يحصل على جائزة شارلمان يجب أن يبذل قصارى جهده لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال المفاوضات واتفاقية سلام تقوم على حل وسط".

المصدر: تاس