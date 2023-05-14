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الاتحاد الأوروبي: ممتنون لدور مصر والأمم المتحدة في وقف النار بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي"

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الاتحاد الأوروبي: ممتنون لدور مصر والأمم المتحدة في وقف النار بين إسرائيل و
Globallookpress
طفل فلسطيني يتفقد حطام منزله ذويه بعد غارة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه لمصر لبذل جهودها في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وكذلك للأمم المتحدة لدورها الإيجابي في هذا السياق.

وقال المسؤول في قسم السياسة الخارجية الأوروبية اليوم الأحد "إن هذا الاتفاق من المفترض أن ينهي العنف في غزة وما حولها".

وأضاف في تصريحات له أن الاتحاد الأوروبي يستنكر مقتل مدنيين في الأيام الأخيرة، بينهم أطفال، ووقوع قتلى وجرحى في قطاع غزة وإسرائيل".

وشدّد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على الأهمية الحاسمة لتأمين وقف إطلاق النار وفتح المعابر للسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى قطاع غزة ومغادرته. وكذلك للتمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى الأراضي الفلسطينية.

وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع جميع الشركاء لتقديم المساعدة في تحقيق السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي استعادة الظروف للتسوية السياسية. كما دعا الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الأطراف إلى العمل على وقف التصعيد.

المصدر: إنترفاكس

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