أظهرت نتائح الانتخابات التركية حتى لحظة كتابة هذا الخبر (الساعة 07:10 مساء بتوقيت إسطنبول)، تقدم مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على منافسيه.

وتم فرز 26 % من الأصوات.

وحسب قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، فإن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 07:10 بتوقيت إسطنبول جاءت كالآتي:

رجب طيب أردوغان: 55.46%

محرم إنجه (منسحب): 0.58%

كمال كليشدار أوغلو: 38.57%

سنان أوغان: 5.39%.

يتبع..