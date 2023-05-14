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تحديث.. نتائج الانتخابات الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد ساعتين من بدء فرز الاصوات

تحديث.. نتائج الانتخابات الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد ساعتين من بدء فرز الاصوات

أخبار العالم

تحديث.. نتائج الانتخابات الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد ساعتين من بدء فرز الاصوات
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أظهرت نتائح الانتخابات التركية حتى لحظة كتابة هذا الخبر (الساعة 07:10 مساء بتوقيت إسطنبول)، تقدم مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على منافسيه.

وتم فرز 26 % من الأصوات.
وحسب قناة  "تي آر تي" الحكومية التركية، فإن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 07:10 بتوقيت إسطنبول جاءت كالآتي: 
رجب طيب أردوغان: 55.46%
محرم إنجه (منسحب): 0.58%
كمال كليشدار أوغلو: 38.57%
سنان أوغان: 5.39%.

يتبع..

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