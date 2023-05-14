تحديث.. نتائج الانتخابات الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد ساعتين من بدء فرز الاصوات
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أظهرت نتائح الانتخابات التركية حتى لحظة كتابة هذا الخبر (الساعة 07:10 مساء بتوقيت إسطنبول)، تقدم مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على منافسيه.
وتم فرز 26 % من الأصوات.
وحسب قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، فإن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 07:10 بتوقيت إسطنبول جاءت كالآتي:
رجب طيب أردوغان: 55.46%
محرم إنجه (منسحب): 0.58%
كمال كليشدار أوغلو: 38.57%
سنان أوغان: 5.39%.
يتبع..