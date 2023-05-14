صرح دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيضطر عاجلا أم آجلا إلى الاعتراف بالهزيمة في النزاع بسبب ضغوط الغرب.

وأشار ماكغريغور: "أعتقد أنه تم إخبار زيلينسكي أكثر من مرة في واشنطن: إما أنه يهاجم روسيا أكثر، أو يحدد شروط الاستسلام. بمعنى آخر، إذا كان يريد البقاء على قيد الحياة والبقاء في اللعبة، فعليه أن يضحى بالمزيد من الجنود الأوكرانيين في هجوم مضاد أحمق".

ووفقا للجيش، يتعرض رئيس نظام كييف لضغوط هائلة من الولايات المتحدة بسبب عدم تحقيق نجاحات كبيرة في الجبهة. وأضاف أيضا أن وضعا صعبا إلى حد ما يتطور للقوات الأوكرانية بسبب النقص الحاد في الذخيرة والمعدات العسكرية اللازمة.

ويعتقد ماكغريغور أن أوكرانيا ليس لديها الكثير من الأسلحة المتبقية التي حصلت عليها من الحلفاء الغربيين. ولخص المستشار السابق في البنتاغون في الوقت نفسه، إلى أن الحلفاء لا يمتلكون الموارد اللازمة التي تحتاجها كييف حقا.

المصدر: نوفوستي