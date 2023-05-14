رئيس الوزراء اليوناني يهدد بعرقلة عضوية ألبانيا في الاتحاد الأوروبي

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأنه لن يتغاضى عن حادث اعتقال ممثل الأقلية اليونانية في ألبانيا، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على انضمام تيرانا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال ميتسوتاكيس: "إن اعتقال ممثل الأقلية اليونانية في ألبانيا فريدي بيليريس غير مقبول، فهو مرشح لرئاسة بلدية هيماري، وتم اعتقاله قبل يومين من الانتخابات".

وأضاف، "أوضحت لرئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أننا لا نقبل الانحرافات عن سيادة القانون أو عن المسار الأوروبي الذي يتطلب احترام الأقليات المعترف بها، وعلى ألبانيا أن تدرك أن استمرارها بهذه السياسية سيؤثر على علاقاتنا الثنائية، وطريقها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ونحن لن نتغاضى عن سياستها التمييزية بحق مواطن يوناني قبل 48 ساعة من الانتخابات".

وأعرب ميتسوتاكيس عن أمله في حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.

اعتقلت الشرطة الألبانية مساء الجمعة الماضي، المرشح اليوناني لمنصب عمدة بلدة هيماري فريدي بيليريس، قبل يومين من الانتخابات بتهمة رشوة الناخبين.

ومن جانبها أكدت اليونان أن الاتهامات الألبانية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن ألبانيا "لا تتبع المسار الأوروبي"، فيما طالبت تيرانا من أثينا عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومجرى العدالة.

المصدر: نوفوستي