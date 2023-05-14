لحظة بلحظة.. مواكبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
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انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التركية وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا وصراع محتدم بين المتنافسين على منصب الرئيس.
ويتنافس على منصب الرئاسة في الانتخابات مرشح "تحالف الجمهور" رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان، وزعيم "حزب الوطن" محرم إنجه.
ويحق لـ64.1 مليون ناخب تركي التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي ما يلي، آخر المستجدات بخصوص فرز الأصوات والنتائج:
- تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 89% من الأصوات.
- إحصائية أولية: تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 36.3% في الانتخابات البرلمانية التركية
- أردوغان: الاستعجال بإعلان نتائج الانتخابات فيما فرز الأصوات يتواصل يعد تعديا على الإرادة الوطنية
- المعارضة التركية تقول إن مرشحها كيليتشدار أوغلو متقدم بالانتخابات على أردوغان حتى الآن
- الانتخابات التركية.. حزب العدالة والتنمية يهاجم بيانا "مخجلا" لرئيسي بلدتي أنقرة واسطنبول
- إحصائية أولية: تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 40.3% في الانتخابات البرلمانية التركية
- كمال كيليتشدار أوغلو عن نتائج الانتخابات الرئاسية: نحن متقدمون
- كليتشدار أوغلو: أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز
- المعارضة التركية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حطمت رقما قياسيا تجاوز الـ93%
- تلفزيون تركيا: النتائج الأولية للرئاسيات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليتشدار أوغلو
- مرشحا انتخابات الرئاسة أوغان و كليتشدار يطالبان بـ"حماية الصناديق"
- رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون ورود أي مشاكل.
- أول تعليق لأردوغان بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة التركية
- إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا
- الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا قبيل إغلاق مراكز الاقتراع
- ناخب تركي يتفاجأ بوجود أردوغان خلفه بالطابور للإدلاء بصوته (فيديو)
يتبع..