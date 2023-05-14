تغطية مباشرة.. انتهاء التصويت وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

انتهى التصويت في انتخابات الرئاسة التركية وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا وصراع محتدم بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وكمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية.

وفي ما يلي، آخر المستجدات بخصوص المرشحين والنتائج:

- رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون ورود أي مشاكل.

-أول تعليق لأردوغان بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة التركية

- إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا

- الانتخابات التركية تشهد إقبالا كبيرا قبيل إغلاق مراكز الاقتراع

يتبع..