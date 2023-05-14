تدمير 18 مسيرة ومقاتلة "سو 27" وصد هجمات أوكرانية في محور سوليدار وتصفية أكثر من 700 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 18 مسيرة أوكرانية وأسلحة أمريكية وإسقاط مقاتلة سو 27 في دونيتسك وتدمير مواقع قيادة أوكرانية وتصفية أكثر من 700 مسلح على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدافع هاوتزر D-20 ومدفع Rapira المضاد للدبابات.

في محور كراسني ليمانسك، تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

في محور سوليدارو-أرتيموفسك، واصلت القوات الروسية وقوات فاغنر، القتال من أجل تحرير الأحياء الغربية لمدينة أرتيموفسك.

صدت قواتنا جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية شمال وجنوب أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

صدت وحدات لواء البندقية الآلي الرابع بقيادة العقيد فياتشيسلاف ماكاروف، جنوب كراسنوي في دونيتسك الهجمات التي شنتها كتيبة المجموعة التكتيكية للقوات الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل وجرح ما يقرب من مئتي جندي أوكراني.

قاد نائب قائد فيلق الجيش للعمل العسكري السياسي العقيد يفغيني بروفكو الأعمال القتالية، وخلال معركة صد إحدى الهجمات، قتل العقيد يفغيني بروفكو بعد إصابته بعدة شظايا.

صد أفراد الكتيبة الثالثة من اللواء 200 بندقية آلية، ست هجمات مجموعات أوكرانية شرق قرية بوغدانوفكا بدونيتسك، وتم تصفية جراء الأعمال القتالية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا.

في منطقة مسؤولية الفرقة السادسة تم صد هجوم مجموعات هجومية معادية وبلغت خسائر العدو أكثر من 30 جنديا أوكرانيا

وخلال الـ24 سياعة الماضية، نفذت المقاتلات الروسية 24 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 107 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك.

في المجموع، في محور سوليدار - أرتيوموفسك، بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 400 جندي أوكراني بين قتيل وجريح وتدمير مدافع D-20 هاوتزر.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 جنديا بين قتيل وجريح، وتم تدمير مدافع هاوتزر Msta-B ومدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، كما تم إحباط محاولات مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية بالقرب من سلادكو، منطقة زابوروجيه.

في محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، وفي منطقة مدينة نيكولاييف، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، في قرية تايغينكا، بمنطقة خيرسون، تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكي الصنع.

تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خميلنيتسكي.

كما هزمت قواتنا في دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه، مراكز القيادة والمراقبة لوحدات الهجوم الخامس وألوية المدفعية 44 التابعة للقوات الأوكرانية.

أسقطت قواتنا مقاتلة أوكرانية طراز Su-27 في جمهورية دونيتسك.

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ستة صواريخ من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق.

تم تدمير 18 مسيرة أوكرانية في منطقة خيرسون ودونيتسك ولوغانسك ومنطقة خاركوف .

المصدر: وزارة الدفاع الروسية