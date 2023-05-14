نتنياهو: أنهينا بنجاح 5 أيام من القتال ضد حركة الجهاد الإسلامي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "نجاح مهمة القتال ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

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وقال نتنياهو خلال كلمة له في جلسة الحكومة اليوم الأحد: "أنهينا بنجاح 5 أيام من القتال ضد الجهاد الإسلامي".

وأكد على أن تعليماته كانت "مفاجئة واستباقية"، مضيفا: "دمرنا 17 مقرا للجهاد الإسلامي، وقتلنا عناصرهم".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "منذ تشكيل الحكومة قبل أشهر وأنا أقول أن من يحاول استهدافنا فلا يلومن إلا نفسه، ويعلم الآن أعداؤنا في غزة وخارجها أنهم إذا حاولوا الاختباء فنحن نستطيع الوصول إليهم في كل وقت".

وفي وقت سابق، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليلة الأحد، منهيا جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت 5 أيام، قتل فيها 34 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.

وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، وذلك برعاية القاهرة.

المصدر: RT