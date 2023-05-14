تل أبيب: "شرعية" إسرائيل تعززت دوليا بعد عملية "السهم الواقي"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن "الدعم الواسع الذي تلقته إسرائيل من المجتمع الدولي، هو نتيجة عمل دبلوماسي جاد ومهني من الخارجية داخل إسرائيل وحول العالم".

وأضاف كوهين في تصريحات صحفية :"الدعم الواسع الذي تلقته إسرائيل من المجتمع الدولي، وكذلك وقف قرار إدانة العملية في الأمم المتحدة، هو نتيجة عمل دبلوماسي جاد ومهني من قبل موظفي وزارة الخارجية في إسرائيل وحول العالم".

وتابع قائلا: "يتفهم المجتمع الدولي ويدعم إسرائيل في أنشطتها ضد منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية، التابعة للنظام الإرهابي الإيراني. ظلت مساحة الشرعية لدولة إسرائيل للدفاع عن نفسها مستقرة طوال العملية بل وتعززت. في محادثاتي مع وزراء الخارجية حول العالم، ومع السفراء الأجانب العاملين في إسرائيل، سمعت أنهم يدعمون حق دولة إسرائيل في حماية مواطنيها".

كما "هنأ" كوهين الجيش الإسرائيلي والشاباك والجهاز الأمني على الإجراءات التي قاموا بها بمواجهة الجهاد الإسلامي وحماية سكان إسرائيل.

وقالت الخارجية في بيانها إنه "مع انتهاء عملية "السهم الواقي" ثبت صمود حيّز الشرعية الدولية لدولة إسرائيل".

وأشارت الخارجية إلى أن "الوزير إيلي كوهين كان على اتصال مباشر بالعديد من زملائه وأبلغهم بالتطورات أولا بأول، الأمر الذي أثبت نفسه في مواقف العديد من الدول".

المصدر: i24news.tv