برلمان القرم يدرس مسألة إلغاء قرار قديم بنقل شبه الجزيرة إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية

أفاد رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف بأن هيئة رئاسة برلمان القرم ستدرس مسألة إلغاء القرار 1954 بشأن نقل شبه الجزيرة إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية من جمهورية روسيا السوفيتية.

إقرأ المزيد

وقال قسطنطينوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "نعم، ننوي العمل على ذلك".

وأضاف أنه من المخطط أن يتم بحث هذه المسألة في الجلسة المقبلة لهيئة رئاسة برلمان الجمهورية.

وأوضح: "سندرس هذه المسألة. ونخطط لتكليف المجلس العلمي لصياغة القوانين برئاسة مجلس الدولة لجمهورية القرم بإجراء دراسة تفصيلية لهذه المسألة".

وأصبحت القرم منطقة روسية في مارس 2014 اعتمادا على نتائج الاستفتاء العام بعد حدوث انقلاب الدولة في أوكرانيا. وفي هذا الاستفتاء العام صوت 96,77% من الناخبين بالقرم و95,6% من الناخبين بمدينة سيفاستوبول لانضمام القرم إلى روسيا. أما أوكرانيا فلا تزال تعتبر القرم منطقة أوكرانية محتلة.

المصدر: نوفوستي