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روسيا تبحث مع دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي التعاون في مشاريع بالقطب الشمالي

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روسيا تبحث مع دول
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قال السفير المتجول بالخارجية الروسية نيكولاي كورتشونوف إن روسيا تبحث مع دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي سبل التعاون في القطب الشمالي، ويجري تطوير مشاريع ثنائية في مختلف القطاعات.

وأضاف كورتشونوف أن"الاتصالات مع دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون (في القطب الشمالي) يجري تطويرها بنشاط. ويجري العمل على عدد من المشاريع الثنائية في مجالات مثل البحث العلمي، والخدمات اللوجستية، وحماية البيئة، والتعاون البحري".

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ولفت إلى أن هناك أيضا نقاشا حول مشاريع الطاقة الممكنة مع دول الشرق التي لديها الكفاءات والمصالح ذات الصلة.

وقال كورتشونوف "لسوء الحظ، فإن ضغوط العقوبات المستمرة على روسيا لا تسمح بالكشف عن تفاصيل الحوار الجاري".

المصدر: تاس

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