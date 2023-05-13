وزير خارجية قطر يناقش مع نظيريه الأمريكي والمصري اتفاق وقف النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رحب وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستعرضا هاتفيا التعاون الثنائي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبدالرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، يوم السبت، ناقشا خلاله آخر التطورات في أفغانستان، والتصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية.

كما توجه رئيس الوزراء القطري بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية على جهودها التي دعمت المساعي الإقليمية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي سياق متصل، أجرى وزير خارجية قطر اتصالا هاتفيا، اليوم أيضا، مع نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية من أجل التهدئة.

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، عن إدانة دولة قطر للقصف الإسرائيلي على المنشآت المدنية والمنازل في غزة، وترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه اليوم.

المصدر: قنا